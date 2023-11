Mamy zdjęcia z planu nowego filmu Sami Swoi. Tak wyglądają nowi Kargul i Pawlak [16.11.2023]

Sami Swoi 2024 - prequel legendarnego filmu

Aktualnie powstaje prequel legendarnego filmu. W kluczowe rolę Kargula wcieli się Karol Dziuba, a w Pawlaka - Adam Bobik. Film będzie opisywał losy Pawlaków i Kargulów przed wyjazdem z Kresów. Andrzej Mularczyk opisał je w swojej książce "Czyim ja żyłem życiem". Zdjęcia powstają obecnie w Parku Etnograficznym w Tokarni, czyli w jednym z oddziałów Muzeum Wsi Kieleckiej. Film ma trafić do kin już w przyszłym roku. To będzie początek całej historii i to miała być pierwsza część kultowej serii, ale pod koniec lat 60. ze względów politycznych, nikt by nie pozwolił na produkcję filmu, który w negatywny, trochę prześmiewczy sposób ukazuje naród radziecki.