Manicure kombinowany - oto najnowsza technika robienia paznokci. Wzbudza wiele kontrowersji. Jak wygląda? [zdjęcia - 12.01.2023 r.]]

Wszystko przez wykorzystanie frezarek elektronicznych do usuwania skórek i polerowania płytki paznokcia. W wielu przypadkach nadmiar skóry jest wycinany specjalnie przystosowanymi cążkami. Jak alarmują specjaliści, zadaniem skórek jest chronienie korzeni paznokci. Ich nadmierne wycinanie może więc grozić infekcją, a także stanami zapalnymi...

Manicure kombinowany powinien być wykonany przez profesjonalną stylistkę. Szczególną ostrożność należy zachować podczas usuwania skórek. Kluczowy jest dobór odpowiedniego kształtu frezu do grubości naskórka i płytki paznokcia.

Czy ta metoda wykonywania paznokci jest bezpieczna? Według ekspertów zabieg może sprawić, że skóra wokół płytki paznokcia stanie się cienka i bardziej podatna na podrażnienia. To może doprowadzić do reakcji alergicznych na lakiery i inne produkty wykorzystywane do malowania paznokci.