Marchew będzie jędrna i słodka - oto sposób cioci Krysi. Wystarczy, że tym ją podlejesz [8.06.2024 r.]

Tak należy nawozić marchew, aby była duża i smaczna

Jak prawidłowo nawozić marchew? Już przed siewem marchwi warto wzbogacić glebę w składniki odżywcze. W tym celu wierzchnią warstwę gleby należy z zmieszać z obornikiem lub kompostem. Gdy roślina zaczyna wschodzić (liście są między 3 a 5 fazą) należy przeprowadzić ponowne nawożenie. Wegetująca roślina potrzebuje nawożenia co około 3 tygodnie.

Marchew to warzywo o wysokim zapotrzebowaniu na potas. Potas pomaga marchwi w gromadzeniu cukru oraz wpływa na jej wzrost. To właśnie dzięki niemu warzywo jest chrupiące, jędrne i słodkie.

Oto trik cioci Krysi na słodką i jędrną marchew

Udałam się po radę do cioci Krysi, której warzywnik podziwiają wszystkie sąsiadki. Dała mi przepis na prosty i tani nawóz do marchwi. Efekty można było dostrzec gołym okiem - domowy przepis na nawóz do marchwi zobaczysz w poniższej galerii.