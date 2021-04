Marek i Dawid Betin z Kamienia Krajeńskiego w programie „Postaw na milion”

Torty Joanny Betin z Kamienia. Jej "Sweetaśne Wypieki" to prawdziwe dzieła sztuki

to teleturniej prowadzony przez Łukasza Nowickiego, emitowany na antenie Telewizji Polskiej. Do każdej gry przystępuje dwoje graczy, zazwyczaj członków rodziny bądź przyjaciół. Aby wygrać pieniądze, muszą odpowiedzieć na osiem pytań. W żadnym momencie gry nie mogą się z niej wycofać z posiadanymi pieniędzmi. Przed każdym pytaniem wybierają jedną z dwóch podanych kategorii.

Gra odbywa się na stole z czterema zapadniami. Każdej z nich przypisany jest jeden możliwy wariant odpowiedzi. Uczestnicy wybierają odpowiedź, którą uważają za prawidłową, umieszczając pliki pieniędzy na przyporządkowanej do odpowiedzi zapadni. Jeżeli nie są pewni odpowiedzi, mogą rozdzielać pieniądze na kilka zapadni, pamiętając jednak, żeby zawsze co najmniej jedna zapadnia pozostała pusta (tzn. żeby przynajmniej jedna odpowiedź była nieobstawiona). Za każdym razem na zastanowienie się i rozmieszczenie pieniędzy mają jedną minutę. W pytaniach 1–4 aktywne są wszystkie cztery zapadnie, więc do wyboru są cztery odpowiedzi. W pytaniach 5–7 aktywne są trzy zapadnie, czyli uczestnicy wybierają odpowiedzi spośród trzech możliwych. W 8. pytaniu aktywne pozostają tylko dwie zapadnie, a uczestnicy obstawiają całą kwotę na jedną z nich, drugą pozostawiając pustą.