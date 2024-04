Marek Niedźwiecki ma już 70 lat. Oto najciekawsze zdjęcia z jego radiowej kariery [1.04.2024] OPRAC.: (iwo)

Najpopularniejszy dziennikarz muzyczny w Polsce skończył właśnie 70 lat. To m.in. dzięki niemu radiowa "Trójka" stała się rozgłośnią kultową, a wychowały się na niej pokolenia. Marek Niedźwiecki nigdy nie założył rodziny. Oddał się za to pracy jako radiowiec. Jak wyglądał przed laty i co mówi o sobie? Szczegóły podajemy niżej.