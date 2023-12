Marek Słabiński - tak widzi problemy Inowrocławia pełniący funkcję prezydenta miasta

Od pięciu dni nominowanym przez premiera prezydentem Inowrocławia jest Marek Słabiński. O pierwszych dniach pracy i decyzjach, jakie zamierza podjąć w najbliższym czasie mówił podczas wczorajszej konferencji prasowej.

Jak podkreśla, funkcję obejmował w biegu. Pierwszymi działaniami jakie podjął było podpisanie kilku tysięcy dokumentów.

- Było wiele zaległych dokumentów. Niektóre z października, a nawet z września. Ale to, co było najważniejsze i o co prosił mnie wojewoda, to uruchomienie zasiłków celowych i świadczeń rodzinnych. Trzeba to było zrobić do 28 listopada, a więc do dnia, w którym otrzymałem nominację. Udało się. Trzy i pół tysiąca osób otrzymało należne im środki - relacjonuje Marek Słabiński.

Obecnie najważniejszym zadaniem, jakie sobie stawia pełniący funkcję prezydenta jest, jak to mówi „przepracowanie” przyszłorocznego budżetu. Słabiński chce, by był on jak najbardziej przyjazny mieszkańcom. Zamierza więc wprowadzić zapis o budżecie obywatelskim, na miarę finansowych możliwości miasta. Chce też doprowadzić do likwidacji opłaty za posiadanie psa, a także do zmniejszenia stawki opłaty śmieciowej, bo jak twierdzi Inowrocław ma jedną z najwyższych takich opłat w Polsce.