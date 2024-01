Mariusz Pudzianowski pokazuje swój dom i ogród - tak mieszka Pudzian! Lubi konie i traktory [14.01.2024]

Żeby obejrzeć posiadłość Mariusz Pudzianowskiego trzeba trafić do Białej Rawskiej, niewielkiej wsi na południowy-zachód od Warszawy. Pudzian jest bez wątpienia jej najsłynniejszym obywatelem. Mieszka na co dzień w domu osłoniętym imponującym ogrodem - zobaczcie zdjęcia posiadłości Mariusz Pudzianowskiego!

Gdzie mieszka Mariusz Pudzianowski? Oto jego dom w Białej Rawskiej pod Warszawą

Mariusz Pudzianowski wyraźnie lubi brązowy kolor. Z takiej cegły zbudowany jest jego dom, także we wewnątrz znajdziemy sporo tej barwy, m.in. w takiej tonacji Pudzian wykończył swoją kuchnię, co możecie dostrzec na zdjęciach ze środka domu.

Największe wrażenie robi jednak ogród. Do domu dojedziemy szpalerem wysokich iglaków, cała posiadłość jest bardzo zadbana, krzewy i drzewa przycięte. To doskonałe miejsce do wypoczynku, zwłaszcza w drewnianej altanie, ale i... do ćwiczeń, które Pudzian uwielbia.