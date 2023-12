Prywatnie Mateusz Masternak tworzy zgrany duet z piękną Darią, z którą wychowuje trójkę dzieci. 36-letni bokser niedawno wybudował dom we Wrocławiu, a w nim m.in. urządził swoją prywatną salę do ćwiczeń Master Gym. Tak mieszka Mateusz Masternak z rodziną - zobaczcie zdjęcia wnętrz jego domu!

Mateusz Masternak już w niedzielę 10 grudnia stanął przed szansą na pas mistrza świata. W angielskim Bournemouth Polak walczył o pas WBO wagi junior ciężkiej z faworytem miejscowej publiczności Chrisem Billam-Smithem (18-1, 12 KO). Polak zaczął świetnie: w zgodnej opinii z siedmiu pierwszych rund wygrał pięć, ale do ósmej już nie wyszedł. Prawdopodobnie powodem była kontuzja żeber po jednym z ciosów Brytyjczyka. Mateusz Masternak na co dzień mieszka we Wrocławiu. Wspólnie z żoną Darią wybudowali niedawno dom, wychowują trójkę dzieci. Taki jest Mateusz Masternak prywatnie - zobaczcie zdjęcia!

Tak mieszka i żyje Mateusz Masternak. Złożył ważną obietnicę swojej żonie

Okazuje się, że pas mistrzowski to także zrealizowanie bardzo ważnej obietnicy, którą bokser złożył swoje żonie. - Umówiliśmy się z moją żoną, że będziemy mieć trzecie dziecko. Żona mi powiedziała: jak będziesz chciał mieć trzecie dziecko i to będzie córka, to tylko i wyłącznie wtedy jak zostaniesz mistrzem świata. Moja córka ma już teraz 5 lat, więc nie mogę zawieść teraz ani żony ani córki - opowiadał Mateusz Masternak przed walką.

Gdzie mieszka Mateusz Masternak? Zaglądamy do domu boksera we Wrocławiu. A tam jest także sala do ćwiczeń

Mateusz Masternak to przykładny mąż i ojciec. Od wielu lat związany jest z Darią, która także w młodości boksowała i była nawet mistrzynią Polski. Poznali się w trakcie treningów w Gwardii Wrocław. - Nie była to miłość od pierwszego wejrzenia - przyznała w jednym z wywiadów Daria. Teraz wspólnie wychowują trójkę dzieci: w 2012 na świat przyszedł Mikołaj, dwa lata później Maksymilian, a w 2018 roku wymarzona córeczka tatusia - Zuzanna.

Masternak to bardzo dobry przykład dla młodszych, jak można z determinacją dążyć do celu. Na najważniejszy moment w swojej karierze pracował przez 21 lat, zaczynając, jak sam mówi, w śmierdzącej sali gimnastycznej w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Tak jest w domu Mateusza Masternaka. Od razu widać, że rodzina jest bardzo ważna dla boksera

"Może to zabrzmi nieskromnie, ale jestem piątym dzieckiem z 11-osobowej rodziny. Jako 15 latek wstałem pewnego rana i powiedziałem, że chce zostać sportowcem że chcę coś zmienić i nie chce robić tego co moi rodzice, dziadkowie i tak dalej. Wyszedłem z domu z plecakiem i reklamówką. Chcę powiedzieć młodzieży wierzcie w siebie, nie ważne co by was w życiu spotkało tylko liczy się wy i wasz umysł" - napisał niedawno swoim fanom.

Mateusz Masternak: - Ileż to już litrów potu wylane, przebytych jednostek treningowych, rund tarczy, sparingu, walki z cieniem, przebiegniętych kilometrów a o liczbie wyprowadzonych ciosów to nawet nie sposób sobie wyobrazić.

Kim jest Mateusz Masternak? Długa droga z Iwanisk do walki o mistrzowski pas

Mateusz Masternak pochodzi z Iwanisk, małego miasteczka w świętokrzyskiem. W zawodowym boksie walczy od 2006 roku i przed pojedynkiem o mistrzowski pas 52 razy wychodził na ring i poniósł tylko pięć porażek. Teraz z całą rodziną mieszka we Wrocławiu.

