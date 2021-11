Matty Cash to nowy reprezentant Polski w piłce nożnej.Ma zadebiutować w dzisiejszym meczu eliminacji mistrzostw świata przeciwko Andorze. Cash ma 24 lata. Jest synem Polki, Barbary Tomaszewskiej, córki polskich emigrantów z Gdańska. Urodził się w Anglii, ale zdecydował się się grać dla Polski. We wrześniu 2021 roku wystąpił o polski paszport, który otrzymał 26 października. Został powołany do reprezentacji Polski przez Paulo Sousę. Cash występuje na prawej stronie boiska jako wahadłowy lub obrońca. Aktualnie gra w zespole Aston Villa, który występuje w angielskiej elicie.Aby zobaczyć zdjęcia Matty Casha przesuń gestem lub strzałką w prawo>>>

