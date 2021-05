Matura 2021 - język polski. Oto odpowiedzi, arkusze i zasady egzaminu [1.05.21] Ewa Abramczyk-Boguszewska

W 2021 roku na maturze z języka polskiego uczeń będzie mógł wybrać temat wypracowania spośród dwóch: rozprawki albo opowiadania, a w wypracowaniu będzie mógł odnieść się do dowolnej lektury obowiązkowej spełniającej warunki tematu. Do wyboru będzie również interpretacja utworu poetyckiego Małgorzata Genca / Zdjęcie ilustracyjne

Matura z języka polskiego już 4 maja 2021. Jest to egzamin obowiązkowy, do którego muszą przystąpić wszyscy tegoroczni maturzyści. W tym roku będzie on trochę inny niż w poprzednich latach.