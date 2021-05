Matura 2021 - odpowiedzi. Język polski, matematyka, język angielski [TERMINY, ARKUSZE - 1.05.2021 r.]

Matura 2021. Towarzyszymy maturzystom z Golubia-Dobrzynia w przygotowaniach do egzaminu

Trwa wielkie odliczanie do matury. Gazeta Pomorska i Portal Nasze Miasto towarzyszy maturzystom z regionu podczas przygotowań do egzaminów. Co tydzień na naszych łamach opowiadają na jakim są etapie, jeśli chodzi o przygotowania, w jakim są nastroju, czego się spodziewają na maturze, gdzie planują pójść na studia itp. W gronie uczniów, którzy dzielą się wrażeniami jest Agata Kopeć z Zespołu Szkół nr 1 w Golubiu-Dobrzyniu.