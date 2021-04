Matura 2021 - odpowiedzi. Język polski, matematyka, język angielski [TERMINY, ARKUSZE - 27.04.21 r.]

Matura 2021 - łatwiejsze zasady. Maturzyści nie są do końca przekonani

Maturzyści zaczynają już odliczanie do egzaminów. Matura 2021 ma być one łatwiejsze z powodu zdalnego nauczania - Lepiej się na to nie nastawiać i być przygotowanym do egzaminów – mówią uczniowie, którym towarzyszymy w maturalnych przygotowaniach.