Meble PRL - zdjęcia, aktualne ceny. Takich retro foteli, stolików, kredensów poszukują kolekcjonerzy [16.11.2023]

Charakterystyczne meble z czasów PRL pamięta do dziś niemal każdy z nas. Wnętrza w starym stylu to w ostatnim czasie trend w urządzaniu mieszkań. Taki klimat w stylu lat 60., 70. czy 80 jest w duchu vintage jest teraz w modzie. Meble stylizowane na dawne lata na portalach aukcyjnych osiągają niekiedy zawrotne ceny, zwłaszcza te odrestaurowane perełki. Zobacz, ile dziś kosztują i jak można zaaranżować starymi meblami wnętrza mieszkań.

Tak wyglądało peerelowskie mieszkanie

Wystrój mieszkań w czasach PRL-u był specyficzny. Charakterystyczne meble z lat 60., 70. i 80. pamięta do dziś niemal każdy z nas. Przaśne tapety, wersalki, regulowane ławy, meblościanki i półkotapczany – to obraz peerelowskiego salonu i pokoju dziecięcego. Polskie realia sprzed pół wieku nie pozwalały na luksusy. Brakowało nie tylko żywności w sklepach, ale także materiałów budowlanych i importowanych rzeczy. Efekt był taki, że wnętrza domów i mieszkań były do siebie podobne. Dziś meble z PRL-u są bardzo modne, a ich ceny na portalach aukcyjnych zawrotne.

Wystrój pokoi PRL

Wyposażenie pokoi, zarówno dużych, jak i dziecięcych, miało swój niepowtarzalny styl i jednocześnie wielofunkcyjność. Duży pokój w czasach PRL był centralnym miejscem spotkań rodzinnych, pełniącym zarówno funkcję salonu, pokoju dziennego, a i nierzadko sypialni. Niemal w każdym królowały boazerie, tapety, toporne meblościanki, tapczany, komody "jamniki", podkręcane ławy czy fotele Chierowskiego. Wystrój wnętrza dopełniały kryształy, sztuczne kwiaty i owoce, ceramika, porcelanowe kury, tureckie dywany i serwety, a na ścianach obrazki z postaciami religijnymi. Dodatkowo w pokoju dziecięcym popularnym meblem był półkotapczan. Pojawiły się też telewizory, radioodbiorniki, gramofony.

Charakterystyczne meble z czasów PRL-u

Wersalki były solidnymi meblami do siedzenia, które służyły również jako łóżko. Miały drewnianą konstrukcję i tapicerowany materiał na siedzisku z oparciem.. Ten mebel był dostępny w różnych odcieniach beżu, brązu lub czerwieni – najczęściej bordowym.

Meblościanki składały się z modułowych elementów, takich jak szafki, półki, witryny czy biurko, które można było łączyć według własnych potrzeb. Ten siermiężny mebel charakteryzował się prostym, geometrycznym wzornictwem. Najważniejsze, że łączył funkcję przechowywania ubrań z możliwością dekoracyjną i ekspozycyjną pamiątek, zdjęć, wazonów, serwet, kryształów i innych bibelotów.

Połkotapczan to popularny mebel zwłaszcza w pokoju dziecięcym, który pełnił rolę kanapy w ciągu dnia i łóżka w nocy. Były wykonane z drewna lub płyty laminowanej, a ich charakterystyczną cechą było rozkładane na płasko oparcie, tworzące powierzchnię do spania

Wyposażenie starych łazienek

Łazienki w latach 60., 70. i 80., w Polsce, były zazwyczaj znacznie skromniejsze niż dzisiejsze. Mówimy o tych, które były częścią mieszkań, bo jak wiemy, nierzadko lokale posiadały jedną łazienkę dla wszystkich lokatorów. O luksusach nie było mowy. Skromne, ciemne i wszystkie do siebie podobne – tak wyglądały w polskich domach łazienki. Ich wyposażenie nie należało do urozmaiconych, choć niektóre przedmioty, sprzęt, kosmetyki do dziś można uraczyć na sklepowych półkach. Łazienki w PRL nie należały do przyjaznych wnętrz. Pomieszczenie było urządzone oszczędnie i praktycznie, wyłożone kafelkami od podłogi po sam sufit. Najważniejsze było, by zaspokajała niezbędne potrzeby sanitarne. Było w niej mało miejsca, a pomieścić musiała wiele urządzeń i przedmiotów. Wszystko dlatego, że na sklepowych półkach brakowało nie tylko towaru spożywczego, ale i budowlanego czy higienicznego. Tylko zamożniejsi mogli sobie pozwolić na glazurę i terakotę.

Nikt nie znał podwójnej umywalki, gustownego oświetlenia czy elektrycznych pralek. Lamperia, żeliwna wanna, ebonitowa deska sedesowa i górnopłuk nad sedesem to nieodzowny wnętrzarski obraz z lat 70. To samo można powiedzieć o kranach z dwoma kurkami oraz umywalce z widocznym syfonem. Królowały akcesoria z tworzywa sztucznego: półki łazienkowe, wieszaki na ręczniki, zasłony prysznicowe, uchwyty na szczoteczkę do zębów i mydło, szczotki do WC, wagi łazienkowe z suwakami. Popularnym elementem wyposażenia były lustra z wbudowanymi szufladami, które służyły do przechowywania kosmetyków i akcesoriów.

Babcina kuchnia

Nowoczesna kuchnia i jej wyposażenie w naszych domach ma obecnie niewiele wspólnego z wystrojem kuchni z lat PRL. Wówczas z powodu niedoboru mieszkań i asortymentu w sklepach kuchnie były małe (najczęściej przypominały aneks kuchenny), niedoświetlone i słabo wentylowane. Wszystkie bardzo do siebie podobne. Przygotowane posiłki podawało się domownikom przez specjalnie okienko.

W latach 60., 70., 80 i na początku 90. podstawę każdej kuchni stanowił najczęściej kredens o prostych szafkach w kolorze mleka i kuchnia kaflowa lub westfalka. Siedziało się przy stole nakrytym ceratą i na taboretach. Zajmowały mało miejsca, bo można je były wsunąć pod stół. Odpowiedzią na brak elektrycznych piekarników był prodiż, z którego ciasta smakowały najlepiej (nota bene to urządzenie wraca do łask). Mięso gospodynie mieliły w ręcznych maszynkach, a ziarna kawy w młynkach. Zobacz też: Te rzeczy z PRL-u dziś są bardzo cenne. Pamiątki po babci mogą być warte fortunę. Masz takie w domu? To prawdziwe skarby!

Meble PRL na topie

Dziś wystrój i wyposażenie jedni uważają za mdły i kiczowaty, w innych budzą nostalgiczne wspomnienia. Co ciekawe, coraz częściej stanowią inspirację dla nowoczesnych aranżacji wnętrz, łącząc wartości estetyczne i praktyczne rozwiązania. Meble w stylu vintage są dziś bardzo modne. Ich ceny na portalach aukcyjnych sięgają od kilkuset do kilkunastu tysięcy złotych. Nie trzeba urządzać mieszkania rodem z PRL-u. Wystarczy pojedynczy mebel, komplet wypoczynkowy lub dekoracja, by pomieszczenie miała swój klimat.