Mecz Apator Toruń - Betard Sparta Wrocław na żywo. Walka o finał PGE Ekstraligi!

For Nature Solutions Apator od pięciu lat nie pokonał wrocławskiej drużyny. Czy ma jakieś szanse na pokonanie tego rywala w półfinale? Były menadżer "Aniołów" Jacek Gajewski przyznaje, że Betard jest zdecydowanym faworytem tej pary, ale do końca szans "Aniołów" nie przekreśla.

Półfinał z Betardem może być w końcu tym najlepszym meczem "Aniołów" na Motoarenie w tym sezonie? - Pewnie, że tak. Przecież po drugiej stronie też stoją ludzie, czy oni są z innej gliny? Nie, we wcześniejszych meczach wykorzystywali może więcej ze swoich motocykli, ale to wszystko jest do nadrobienia - mówi Jan Ząbik, obecny opiekun toruńskiej drużyny.