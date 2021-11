Mecz III ligi piłkarskiej: Jarota Jarocin - Zawisza Bydgoszcz na żywo

Jarota Jarocin - Zawisza Bydgoszcz 1:2 (1:2)

40 - Zawiszanie starają się szanować piłkę i nie dopuszczać rywali w pobliże swojego pola karnego

34 - Zawisza obejmuje prowadzenie! Żylski wyszedł sam na sam z bramkarzem Jaroty. Strzelił w niego, ale piłka odbiła się tak szczęśliwie od napastnika Zawiszy, że wpadła do bramki. Żylski aż złapał się za głowę i z niedowierzaniem ją kręcił, że w taki sposób zdobył bramkę

30 - Żółta kartka dla kierownika Zawiszy za krytykowanie decyzji sędziego

25 - Kibice Zawiszy rozpoczęli doping

21 - Zawisza wyrównuje! Mielcarek uciekł obrońcom, wpadł w pole karne i technicznym strzałem pod poprzeczkę doprowadził do remisu

17 - Z dystansu strzelał Mielcarek. Jednak w sam środek bramki i Lorek nie miał problemu ze złapaniem piłki. Na trybunach pojawili się fani niebiesko-czarnych.

15 - Zawisza traci gola! Akcja została ponowiona i piłka znowu trafiła do Kamińskiego, który tym razem nie zmarnował okazji

14 - Groźna akcja po prawej stronie zakończona strzałem Kamińskiego, ale Dumieński czujny w bramce odbił piłkę

10 - Na razie dużo walki i mało płynnej gry.

5 - Pierwszy celny strzał gospodarzy. Uderzał zza pola karnego Dunaj. Po chwili kontra Zawiszy, ale Wędzelewski dośrodkował za płasko.

3 - Pierwszy faul dla Zawiszy po starciu Dunaja z Wędzelewskim. Po dośrodkowaniu Tunkiewicza obrońcy Jaroty wybijają piłkę

1 - Pierwszy gwizdek. Zaczęli zawiszanie.

PRZED MECZEM

Witamy z Jarocina gdzie za kilkanaście minut rozpocznie się niezwykle ważne spotkanie dla układu w dolnej części tabeli. Zawisza ma cztery punkty przewagi nad Jarotą, który otwiera strefę spadkową. Przypomnijmy, że to spotkanie jest rozgrywane awansem z rundy rewanżowej. Na inaugurację sezonu w Bydgoszczy niebiesko-czarni przegrali 0:2.