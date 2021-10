Mecz III ligi piłkarskiej: Zawisza Bydgoszcz - Polski Cukier Kluczevia Stargard na żywo

Zawisza Bydgoszcz - Polski Cukier Kluczevia Stargard 0:1

63' - Brzeziński zmienia Żylińskiego. To czwarta zmiana w zespole Zawiszy. 63' - Kolejne groźne akcję pod polem karny gości, ale ciągle brakuje piłkarzom Zawiszy postawienia przysłowiowej "kropki nad i". 61' - Bartoszyński ukarany żółtą kartką. 60' - Kwadrans gry w drugiej połowie za nami. Zawiszanie dominują na boisku, oddają strzały, ale nadal nie zdołali zdobyć bramki. 58' - Żylski oddał strzał z dystansu, ale bramkarz Kluczevii nie miał większych problemów z interwencją. 57' - Chachuła dośrodkował z rzutu rożnego, Ufnal wyszedł z bramki i chwycił piłkę. 55' - Koziara uderzył z dystansu, Ufnal "wypluł" piłkę przed siebie. Żylski też dobija w bramkarza. 54' - Maciejewski wrzucił piłkę z autu w pole karne. Zawiszanie oddali strzał, ale doświadczony Ufnal nie dał się zaskoczyć. 52' - Duże zamieszanie pod branką Zawiszy. Paliwoda próbował odgrywać do partnerów, ale wydaje się, ze mógł uderzać. 51' - Dośrodkowanie Okuniewicza zablokowany, będzie tylko rzut rożny. 50' - Niebiesko-czarni w bojowym nastawieniu rozpoczęli drugą połowę. Starają się grać szybciej i bardziej do przodu. 46' - Tunkiewicz, Mielcarek, Prejs nie zagrają w drugiej połowie. Trener Piotr Kołc desygnował do gry: Okuniewicza, Wędzelewskiego i Koziarę.

Koniec pierwszej połowy. Na razie to goście na prowadzeniu - 1:0.

45' - Ładny strzał Żylińskiego, zawiszanie od razu ruszyli do ataku.

44' - GOL - Kluczevia prowadzi 1:0! Gola bezpośrednio z rzutu wolnego strzelił Michał Magnuski.

43' - Głupia strata Zawiszy w środku pola rozpoczęła groźną kontrę gości. Jastrzembski przerwał ją faulem tuż przed polem karnym. Żółta kartka dla stopera gospodarzy.

40' - Tunkiewicz w pole karne do Żylskiego. ten zagrywa wzdłuż bramki, ale goście wybijają piłkę na rzut rożny. Było groźnie pod bramką Kluczevii.

38' - Popko uwolnił się spod opieki Prejsa i miał dużo przestrzeni do rozegrania akcji. Jego podanie w pole karne było jednak bardzo niedokładne.

35' - Goście egzekwowali rzut rożny i próbowali zaskoczyć Szelonga niemal bezpośrednim strzałem. Bezskutecznie.

34' - Kolejny spokojny fragment gry. Wyrównana walka w środku pola.

29' - Długa piłka w kierunku Żylskiego, ale Ufnal wyszedł z bramki i uprzedził napastnika Zawiszy.

27' - Piotr Surma strzela..., ale bardzo niecelnie.

25' - Chachuła urwał się stoperom gości, ale niestety jego strzał był już bardzo niecelny.

23' - Prawą stronę ponownie urwał się Żyliński. Zagrał wzdłuż bramki w kierunku swoich partnerów, ale obrońcy Kluczevii przechwycili to podanie.

20' - Michał Magnuski dośrodkował w pole karne, ale brakowało tam jego partnerów. Zawiszanie szybko oddali grę od własnej bramki.

19' - Ponownie trwa okres spokojnej gry w środkowej strefie boiska.

15' - Szelong zmuszony do interwencji po strzale z dystansu. Bramkarz Zawiszy pewnie schwytał piłkę.

14' - Prejs uderzył z dystansu, ale posłał futbolówkę wysoko na poprzeczką.

13' - Niezła kombinacyjna akcja przyjezdnych. Odważne wyjście z bramki po piłkę Szelonga, uniemożliwiło jednak gościom zakończenie tej akcji strzałem.

11' - Okres spokojniejszej gry w środku pola. Gracze obu zespołów przyłapani byli też na pozycji spalonej.

8' - Tunkiewicz stanął przed szansą na strzelenia gola. Gracz Zawiszy miał przed sobą tylko Ufnala, ale strzelał też z trudnego kąta. Górą w tym pojedynku bramkarz Kluczevii.

6' - Dośrodkowanie Żylińskiego zablokowane przez obrońców gości.

4' - Seria czterech rzutów rożnych dla Kluczevii, ale goście nie stworzyli sobie sytuacji do strzelenia gola.

1' - Rozpoczął się mecz.