Mecz III ligi piłki nożnej Zawisza Bydgoszcz - Błękitni Stargard. Relacja na żywo

Wczoraj ogłoszono, że kończący się 30 czerwca 2024 roku kontrakt z trenerem Piotrem Kołcem nie zostanie przedłużony. Dodajmy, że jest on najdłużej pracującym trenerem w historii niebiesko-czarnych. W sumie będzie pracował w Zawiszy 3,5 roku. Do tej pory prowadził zespół w 120 meczach (64 zwycięstwa - 24 remisy - 32 porażki). Dwa razy doprowadził zespół do zdobycia Pucharu Polski na szczeblu Kujawsko-Pomorskiego Związku Piłki Nożnej. Może ustrzelić hat tricka, bo bydgoszczanie są już w półfinale.