Mecz Kujawsko-Pomorski ZPN - Wielkopolski ZPN. Relacja na żywo

Kujawsko-Pomorski ZPN - Wielkopolski ZPN 0:0

Rzuty karne 1:3

K-PZPN: Wiśniewski - Fido, Jastrzembski, Wojnowski, Kieran - Wenerski - Skowroński (46. Kowalski), Swojnóg (78. Kochmański), Rościszewski (46. Mozgawa), Nowakowski (70. Lipkowski) - Czerwiński (46. Perliński).

WZPN: Świtalski - Kozłowski, Koszek (85' Matusiak), Patalas, Kaliszan, Komendziński (75. Wędzikowski), Borucki, Wzięch (70. Solarek), Jankowski (58. Maćkowiak), Rozmarynowski, Pawlak.

K-PZPN przegrywa serię rzutów karnych 1:3 i nie awansuje do finałów.

Karne: 0:0 Mateusz Wiśniewski (poprzeczka i słupek), 0:1 Oskar Kozłowski, 1:1 Łukasz Wenerski, 1:2 Adam Borucki, 1:2 Kacper Mozgawa (broni nogami Hubert Świtalski), 1:3 Michał Patalas, 1:3 Ariel Jastrzembski (broni Światalski).

Koniec regulaminowego czasu gry. Za chwilę konkurs rzutów karnych, który wyłoni zwycięzcę.

90' - Sędzia dolicza 3 minuty

88' - Żółta kartka dla Pawlaka za faul na Fido.

85' - Kolejna zmiana w WZPN. Matusiak zmienił Koszka

83' - K-PZPN powinien objąć prowadzenie. Podopieczni Wiesława Borończyka wyprowadzili ładną akcję. W jej finale do strzału doszedł Dominik Kowalski, ale pomylił się nieznacznie.

81' - Żółta kartka dla Wędzikowskiego za faul na Paerlińskim.

78' - Kolejna zmiana w K-PZPN. Zszedł Swojnóg, którego zastąpił Kochmański.

75' - Kolejna zmiana w WZPN. Wędzikowski zastąpił Komendzińskiego. Przerwa na uzupełnienie płynów.

72' - Kontra WZPN. Bliski szczęścia był Rozmarynowski, po strzale którego piłka w minimalnej odległości minęła słupek bramki K-PZPN

70' - Dwie zmiany. W KPZPN Lipkowski zmienia Nowakowskiego, a w WZPN Solarek zastępuje Wzięcha

68' - Świetna akcja K-PZPN. Mozgawa dograł do Swójnoga, ale ten nie trafił w piłkę.

66' - Kolejny róg dla K-PZPN. Niestety, znowu złe dośrodkowanie

62' - Rożny dla PZPN. Złe dośrodkowanie pada w ręce bramkarza.

58' - Pierwsza zmiana w WZPN. Jankowskiego zmienił Maćkowiak

55' - Obraz gry zmienia się. Miejscowi zaczynają coraz częściej atakować bramkę gości.

46' - Gospodarze rozpoczynają drugą połowę. W ekipie KPZPN trzy zmiany. Wchodzą Kowalski, Mozgawa i Perliński, którzy zastępują Skowrońskiego, Rościszewskiego i Czerwińskiego.

Koniec pierwszej połowy. Z relacją wracamy za około kwadrans.

45' - Sędzia dolicza 1 minutę.

43' - Kolejny celny strzał Wzięcha. Pewnie piłkę łapie Wiśniewski.

38' - To powinno być 1:0 dla gości. Pomyłkę wśród graczy K-PZPN wykorzystał Krystian Pawlak, który przejął piłkę i dograł na 3 metr do Mikołaja Jankowskiego, ale ten mając pustą bramkę przeniósł piłkę nad popreczką

35' - Żółta kartka dla Kaliszana za faul na Nowakowskim

34' - Dobra kontra zakończona celnymvstrzałem strzałem Nowakowskiego.

30' - Pierwszy róg dla KPZPN. Ze strzałem Fido radzi sobie bramkarz WZPN. Przerwa na uzupełnienie płynów

22' - Obraz gry nie zmienia się. Ekipa K-P ZPN czujnie w obronie i szuka swoich szans w kontrach.

17' - Dwie groźne akcje przyjezdnych. Najpierw udana interwencja Skowrońskiego, a potem Kirana

13' - Krystian Pawlak próbował przelobować bramkarza K-PZN, ale mocno się pomylił

8' - Częściej przy piłce są goście

4' - Pierwsza groźna akcja dla WZPN. Z wolnego strzlelał Mateusz Wzięch. Dobrą interwencją popisał się Mateusz Wzięch.

1' - Zaczęli goście