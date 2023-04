Mecz odwołany, For Nature Solutions Apator ma wolny weekend. To będą mordercze trzy dni dla Patryka Dudka i Roberta Lamberta

Zaplanowany na najbliższą niedzielę mecz For Nature Solutions Apatora Toruń z Celfast Wilkami Krosno został odwołany. Jak informuje Speedway Ekstraliga, powodem są złe warunki atmosferyczne, jeszcze gorsze prognozy, a także „prace budowlane i remontowe, które nie pozwoliły na prawidłowe, zgodne z regulaminem przygotowanie toru do treningów i zawodów po okresie zimowym”.

Nowy termin meczu to 27 kwietnia, godz. 18.00. Termin nie jest najszczęśliwszy dla toruńskiej drużyny, która najpierw musi jechać na drugi koniec Polski, a w nocy po meczu przenieść się szybko do Wielkopolski, bo już w piątek 28 kwietnia mecz wyjazdowy z Unią Leszno.

To jednak nie koniec logistycznej łamigłówki. W sobotę 29 kwietnia rusza cykl Grand Prix, a na liście startowej są Patryk Dudek i Robert Lambert. To oznacza, że obaj zawodnicy będą mieli do pokonania w trzy dni około 2000 kilometrów. Toruński klub nie miał w tej sprawie nic do powiedzenia, nowy termin wyznaczyła Speedway Ekstraliga.

Zagrożony jest także mecz ZOOLeszcz GKM Grudziądz w Gorzowie (piątek, godz. 18), tamtejszy tor ma zostać zabezpieczony plandeką.