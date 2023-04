Mecz PGE Ekstraligi For Nature Solutions Apator Toruń - Stal Gorzów na żywo

For Nature Solutions Apator: 9. Patryk Dudek 10. Robert Lambert 11. Paweł Przedpełski 12. Emil Sajfutdinow 13. Wiktor Lampart 14. Krzysztof Lewandowski 15. Mateusz Affelt Stal Gorzów: 1. Szymon Woźniak 2. Oskar Fajfer 3. Martin Vaculik 4. Wiktor Jasiński 5. Anders Thomsen 6. Mateusz Bartkowiak 7. Oskar Paluch

Apator - Stal: kto wygrał na Motoarenie?

"Anioły" typowane są do walki o medale, Stal raczej do walki o utrzymanie, ale lekceważyć rywala nie można. Ostatnio bardzo dobrze w IMME na Motoarenie wypadli Martin Vaculik i Anders Thomsen, dobrze tor zna wracający do PGE Ekstraligi Oskar Fajfer. Ciekawie zapowiadają się starcia juniorów.