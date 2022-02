Mecz towarzyski: Chojniczanka Chojnice - Zawisza Bydgoszcz na żywo Dariusz Knopik Jakub Stykowski

Arkadiusz Wojtasiewicz

Chojniczanka Chojnice w wielkopolskiej Opalenicy przygotowuje się obecnie do rundy wiosennej drugoligowych rozgrywek. Dziś do Opalenicy przybył także zespół Zawiszy Bydgoszcz, by rozegrać mecz sparingowy z wiceliderem drugiej ligi. Nasze meldunki od godziny 13.