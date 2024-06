Melisa Gabor - tak wygląda siostra Viki Gabor. To kompozytorka i autorka tekstów [24.06.2024 r.]

Takie są siostry Viki Gabor, Melisa Gabor

Zobaczcie, jak wygląda Melisa Gabor, artystycznie uzdolniona siostra Viki Gabor - ZDJĘCIA

Kim jest Viki Gabor - kariera

Wiktoria Gabor urodziła się 10 lipca 2007 w Hamburgu. To polska piosenkarka, autorka tekstów, kompozytorka i celebrytka pochodzenia romskiego.

Viki to finalistka drugiej edycji The Voice Kids (2019). Zwyciężczyni 17. Konkursu Piosenki Eurowizji Junior (2019). Wydała albumy studyjne: Getaway (Into My Imagination) (2020) i ID (2022).

Jest córką Eweliny i Dariusza Gaborów. Ma starszą o cztery lata siostrę Melisę, która jest kompozytorką i autorką tekstów. Po urodzeniu Viki Gabor zamieszkała z rodziną w Polsce, a następnie w Wielkiej Brytanii. Po siedmiu latach wrócili do Polski, zamieszkując w Krakowie.