Memy po meczu Polska - Meksyk. Nawet tequila nie pomoże! Tak komentujecie występ Biało-Czerwonych

Polska - Meksyk 0:0 na mistrzostwach świata. Mundial w Katarze zaczęliśmy kiepsko, a przecież to miał być rywal do ogrania. Tak kibice komentują w memach inauguracyjny mecz kadry Czesława Michniewicza. Zobaczcie najlepsze memy po meczu Polska - Meksyk.

Polska - Meksyk w Katarze. Zobaczcie najlepsze memy po meczu!

Polska rozpoczęła rywalizację o awans do 1/8 finałów mistrzostw świata od bezbramkowego remisy. To Meksyk miał więcej z gry, był lepszym zespołem, dużo aktywniejszym w ataku. To jednak my mieliśmy najlepszą szansę na gola, ale faulowany w polu karnym Robert Lewandowski przestrzelił jedenastkę.