Mercedesa do walki z pandemią COVID-19 kupił szpital w Grudziądzu. Nowa karetka stacjonuje w Dolnej Grupie

Grudziądzki szpital kupił nową karetkę

Karetka, którą kupił Regionalny Szpital Specjalistyczny w Grudziądzu to ambulans typu C, a to oznacza, że jest przeznaczony dla specjalistycznego zespołu ratownictwa medycznego.

Nowa karetka grudziądzkiego szpitala jest wyposażona w niezbędny sprzęt i stacjonuje w podstacji Zespołu Ratownictwa Medycznego w Dolnej Grupie w gminie Dragacz.

Jest to druga karetka typu C zakupiona w ramach projektu pn.: „Zakup ambulansów oraz środków ochrony indywidualnej dla ratownictwa medycznego w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu w ramach walki z COVID-19 oraz innymi chorobami zakaźnymi." Projekt ten jest finansowany ze środków Unii Europejskiej.

Celem tego projektu jest m. in. poprawa infrastruktury szpitala w zakresie ratownictwa medycznego.