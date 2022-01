Metaliczne paznokcie - taki jest modny trend na manicure w 2022 roku. Oto najmodniejsze wzory [20.01.22]

Metaliczne paznokcie to jeden z najmodniejszych trendów manicure na 2022 rok. Metaliczne paznokcie wyglądają elegancko, są uniwersalne i wyjątkowe, ale nie tak krzykliwe jak np. neony czy brokat. Efekt, jaki dają metaliczne paznokcie to jeden z najmodniejszych trendów na 2022 rok. Metaliczne paznokcie idealnie sprawdzą się na co dzień, ale także na wieczorne wyjście. Metaliczny manicure pasuje idealnie do długiej płytki, ale świetnie wyglądają też na krótkich paznokciach. Manicure w metalicznych kolorach pokochały kobiety na całym świecie - to obecnie jeden z największych trendów. Metaliczny manicure to może być zarówno jeden kolor na wszystkich paznokciach, jak i dwa odcienie albo nawet kombinacja z paznokciami lub elementami matowymi.Jak wyglądają metaliczne paznokcie? Ten trend podbija serca kobiet. Szukasz pomysłu na modne paznokcie? Na kolejnych slajdach naszej galerii znajdziesz inspirację na najmodniejszy metaliczny manicure - to hit na 2022 rok. Zobacz >>>>>

Dariusz Bloch