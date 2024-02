Metamorfoza Juli - zdjęcia. Dziś popularna wokalistka jest blondynką, rozwódką i pracuje w korpo [9.02.2024]

Kariera Juli

Jula do 2021 roku wydała trzy płyty, To nie tylko utalentowana piosenkarka, ale także autorka tekstów oraz aktorka! W 2016 r. pojawiła się między innymi w serialu "M jak Miłość", w którym wcieliła się w epizodyczną rolę niani Pauliny Suskiej. Wiosną, rok później, miała szansę wziąć udział w programie "Agent - Gwiazdy", emitowanym na antenie TVN-u. Natomiast w 2019 r. była jedną z jurorek drugiej edycji talent show telewizji Polsat: "Śpiewajmy razem. All Together Now".