Metamorfoza Marcina Tyszki z "Top model". Tak obecnie wygląda znany juror - schudł aż 12 kilogramów! [1.12.2023] JG

Zmianę w wyglądzie Marcina Tyszki można było zobaczyć nie tylko w telewizji, ale również na Instagramie słynnego fotografa. Zobacz zdjęcia po metamorfozie. AKPA Zobacz galerię (11 zdjęć)

Marcin Tyszka to znany fotograf mody i juror w programie "Top model". Gwiazor w ostatnim czasie przeszedł metamorfozę, co spowodowało, że widzowie show mogli go oglądać w zupełnie innym wydaniu. Schudł aż 12 kilogramów! Zobacz na zdjęciach, jak obecnie wyglada.