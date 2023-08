Metamorfoza uczestniczki Rolnik Szuka Żony. Tak teraz wygląda na zdjęciach Jessica Miemiec [20.08.2023r.]

Metamorfoza uczestniczki programu Rolnik Szuka Żony. Jak dziś wygląda Jessica Miemiec?

Obecnie Jessika dokonała subtelnej metamorfozy, zmieniając swoje podejście do makijażu. Tym razem postawiła na delikatniejszy make-up, co w połączeniu z jej nową fryzurą – blond włosami – wprowadziło wyraźną odmianę. Jej obecny wygląd jest zupełnie odmienny, co jasno widać, przeglądając naszą galerię. W ciągu tego czasu Jessica zdobyła rozpoznawalność i choć nie osiągnęła związkowego celu w programie, to w mediach odnalazła swoje miejsce.

Jak teraz prezentuje się Jessica? Wystarczy rzucić okiem na zdjęcia opublikowane w naszej galerii, aby znaleźć odpowiedź na to pytanie. Jej aktualne zdjęcia mówią wiele – śladu po czarnych włosach już nie ma!