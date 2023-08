Metamorfoza uczestniczki Rolnik Szuka Żony. Tak zmieniła się Elżbieta Czabator

"Rolnik szuka żony" - polski reality show, który zdobył niesłychaną popularność

Program "Rolnik szuka żony". To polski reality show emitowany w telewizji, w którym uczestniczą rolnicy poszukujący partnera lub partnerki do życia. Program polega na tym, że rolnicy zapraszają potencjalnych partnerów lub partnerki na swoje gospodarstwa, gdzie wspólnie spędzają czas i poznają się. W trakcie odcinków widzowie śledzą ich interakcje, wybory i decyzje związane z wyborem partnera.

Metamorfoza Elżbiety Czabator z showu 'Rolnik szuka żony'. Zdjęcia robią oszałamiające wrażenie!

Historia Elżbiety i Marka w programie "Rolnik szuka żony" - trudne zawirowanie uczuć

Pytając ją o jej relacje z Markiem, który pierwotnie zdobył jej serce, a później razem z nią zamieszkał, okazało się, że to doświadczenie zakończyło się rozczarowaniem.

Elżbieta stwierdziła: "Marek to było nieporozumienie. To była chwila zauroczenia. Na początku wydawał się być wspaniałym facetem, który miał wiele cech, które cenię u mężczyzny. Ale dopiero kiedy zaczęliśmy mieszkać razem, pozory się rozwiały. Z każdym dniem stawał się coraz mniej atrakcyjny w moich oczach. Choć na początku wydawał się być uprzejmy, kulturalny i interesujący, to po pewnym czasie okazało się, że to tylko gra pozorów."

Elżbieta poprosiła, by temat Marka został zakończony, sugerując, że to doświadczenie było dla niej trudne i lepiej zostawić je za sobą.