Metamorfoza uczestniczki Rolnik Szuka Żony. Tak zmieniła się na zdjęciach Anna Bardowska [20.08.23] OPRAC.: Adrianna Jackowiak

Anna i Grzegorz Bardowscy, para która wyrosła z drugiej edycji programu "Rolnik szuka żony" emitowanego przez TVP, szybko stali się jednymi z najbardziej rozpoznawalnych par tego sezonu. Ich uczestnictwo w show przyniosło im olbrzymią sympatię fanów oraz niespodziewaną popularność. Osiągnęli stopień znanej twarzy, o jakim wcześniej mogli tylko pomarzyć. Aktywnie angażują się w media społecznościowe, gdzie nie skąpią informacji dotyczących swojego życia prywatnego. INSTAGRAM/ ania.bardowska Zobacz galerię (7 zdjęć)

W programie "Rolnik szuka żony" uczestnicy poszukiwali przede wszystkim miłości - dla niektórych z nich marzenie to się spełniło. Dzięki temu reality show biorące w nim udział osoby zyskały rozpoznawalność i oddanych fanów. Co słychać teraz u tych, którzy brali udział w tym programie? W galerii prezentujemy najnowsze fotografie jednej z uczestniczek - Anny Bardowskiej, która przeszła niezwykłą metamorfozę! Koniecznie wejdźcie do naszej galerii i zapoznajcie się ze zdjęciami.