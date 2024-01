Mężczyźni o tych imionach najczęściej zdradzają. Według znaczenia imion, oni z wiernością są na bakier [23.01.2024 r.]

W każdym związku trafiają się i lepsze, i gorsze chwile. To całkiem normalne. Jednak podstawą w związku jest zaufanie. Każda kobieta chce być właśnie tą jedyną w życiu swojego partnera. Jednak są tacy mężczyźni, dla których niewierność to nic takiego. Uważają, że trzeba "jeść chleb z wielu pieców". A zdrada to coś, czego wiele kobiet nie potrafi wybaczyć.

"Na dobre i na złe, póki śmierć nas nie rozłączy." Takie zdanie wypowiadają nowożeńcy przed kapłanem na ślubie. Dla wielu par małżeństwo to początek nowej, wspólnej drogi, gdzie dwie osoby wspierają się nawzajem i mogą na siebie liczyć w trudnych chwilach. Ale nie zawsze wygląda to tak różowo.

Uważają oni, że mężczyźni o konkretnych imionach mogą mieć większe niż inni skłonności do zdrady. Zdrada nie zawsze musi być fizyczna, może to być nawet flirt z inną kobietą, to mogą być również rozmowy czy wiadomości na czatach. Ale zdrada to zdrada. Niewierność podkopuje zaufanie drugiej strony, powoduje, że do związku wkrada się złość, agresja, frustracja, niskie poczucie własnej wartości. Takie zachowanie może doprowadzić w końcu do rozpadu związku.