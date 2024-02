Mężczyźni spod tych znaków zodiaku całują najlepiej. Oto mistrzowie całowania zdaniem astrologów [6.02.2024 r.]

Znak zodiaku zależy od daty urodzenia danej osoby. Czy miesiąc narodzin może wpływać na biegłość w sztuce całowania? Okazuje się, że tak! Zdaniem astrologów niektóre znaki zodiaku to mistrzowie całowania.

Całowanie to jedna z najtrudniejszych miłosnych sztuk. Ale też jedna z najprzyjemniejszych czynności, z jakimi ma do czynienia człowiek. Pocałunek to jeden ze sposobów wyrażania różnych uczuć. Dobry pocałunek wpływa nie tylko na ciało, ale też na umysł - sprawia, że robi się gorąco, kręci się w głowie a czas zatrzymuje się na chwilę.