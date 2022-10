Mężczyźni spod tych znaków zodiaku to najwięksi łamacze serc. Przekonała się o tym Wróżka Roma [6.10.2022]

Wierność nie leży w ich naturze. Mężczyźni spod tych znaków zodiaku to najwięksi łamacze serc. To nałogowi podrywacze, którzy szybko się nudzą gdy dostają to, co chcą. Nie wierz w ich kłamstwa o wspólnej przyszłości. Dla nich najważniejsza jest zabawa...