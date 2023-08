Mieszkańcy bydgoskich Wyżyn czują się komunikacyjnie wykluczeni. Pytają o remont schodów i rozbiórkę kładki

- Na żadne osiedle nie ma tak uciążliwego dojazdu komunikacją miejską- mówi pani Barbara, mieszkanka Wyżyn. - A warto zaznaczyć, że wiele osób tutaj to emeryci. By tu dotrzeć, można iść, na osiedle B1, schodami, a to aż 167 stopni, albo pokonać pękającą i zardzewiałą kładkę przez ulicę Wojska Polskiego.