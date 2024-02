Mieszkańcy Bydgoszczy, Koronowa i gminy Sicienko morsowali w Wierzchucinku, by pomóc chorym dzieciom

Gminna „Plaża pod Wierzbami” usytuowana nad jeziorem Wierzchucińskim Dużym przeszła w ciągu ostatniego roku ogromną metamorfozę. Z miejsca zaniedbanego stała się jedną z atrakcji gminy Sicienko. Właśnie tu – po raz pierwszy w historii gminy – zorganizowano w miniony weekend dwudniową imprezę charytatywną pt. „Pomaganie przez morsowanie”. Skąd pomysł?

- Kiedyś wpadliśmy tu w niedzielę z synami i spotkaliśmy grupę morsów. Dopytywali co jeszcze tu powstanie, może jakaś sauna? To nas zainspirowało – opowiadał Piotr Chudzyński, wójt gminy Sicienko, który wraz z żoną pojawił się w weekend nad jeziorem. Do wody z morsami nie wszedł, ale obiecał, że cały rok będzie trenował z rodziną i kolejnej zimy wśród morsujących osób nie zabraknie też grupy z Urzędu Gminy w Sicienku.