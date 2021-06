Na najmłodszych czekał clown, był też pokaz iluzjonisty i bańki mydlane. Inne atrakcje były kierowane do osób nieco starszych. To aerobik na powietrzu i nordic walking. Swoje wyroby oferowało też Koło Gospodyń Wiejskich.Jak zapowiada gmina sportowych wydarzeń nie zabraknie w Osielsku przez całe wakacje.- Jako Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji przez cały czas działamy intensywnie w zakresie sportu. Teraz, kiedy obostrzenia są luzowane, mamy możliwość organizacji wydarzeń na świeżym powietrzu. Planujemy co 2-3 tygodnie zapraszać mieszkańców na takie sportowe imprezy na terenie gminy. Na pewno będą rajdy rowerowe czy zawody nordic walkig. Zależy nam, by aktywizować osoby w różnym wieku, tak też zamierzamy przygotować naszą ofertę - na stronie goisir.osielsko wypowiada się Żanetta Kaźmierczak.

Tomasz Czachorowski