Mieszkańcy: -W Grudziądzu brakuje sali koncertowej. Prezydent Glamowski: - Staramy się o dzierżawę dawnego "Kalosza". Zdjęcia

Podczas kolejnego spotkania mieszkańców Grudziądza z prezydentem Maciejem Glamowskim z cyklu "porozmawiajmy o mieście", a tym razem poświęconego kulturze, poruszono ważny problem: brak profesjonalnej, dużej sali koncertowej. Dopytywano również o miejsce do potańcówek dla seniorów.

Szymon Rocławski: - Chciałbym zapytać o to, czy przy okazji rewitalizacji Góry Zamkowej planowane jest wybudowanie tam sceny muzycznej, która bardzo by się przydała. Ponadto różne informacje docierają do mieszkańców, o tym że miasto stara się pozyskać obiekt w którym znalazłoby się miejsce koncertowe. Jeśli tak, można nam przybliżyć te plany i skonkretyzować? Dodajmy, że tą sprawą było zainteresowanych bardzo dużo uczestników spotkania, które odbyło się w Marinie. Prezydent Maciej Glamowski odpowiadając, przyznał że w tej chwili trwa kolejny etap rewitalizacji Góry Zamkowej za 3,5 mln zł i brano pod uwagę tam potencjalną lokalizację sceny, ale niestety nie powstanie. - Nie ma na to zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków - mówi włodarz Grudziądza. Co do drugiej części pytania, to prezydent Glamowski wyjaśniał, że jest kilka pomysłów na salę koncertową. Jednym z nich jest plan na jej budowę przy szkole muzycznej, która w ubiegłym roku została odnowiona. Jednak, jak tłumaczy prezydent placówka ta podlega pod Ministerstwo Kultury i to ono ma głos decydujący. - Chcieliśmy jako miasto dołożyć się do dokumentacji technicznej, ale Ministerstwo Kultury poinformowało, że samo to sfinansuje - tłumaczy prezydent. - Jednak musimy mieć świadomość, że budowa potrwa i pochłonie kilka, jak nie kilkanaście milionów złotych.

Dawny "Kalosz" ma potencjał. To miejsce sentymentalne dla wielu grudziądzan

Maciej Glamowski także mówił, o tym że miasto starało się odkupić od prywatnych właścicieli inny obiekt, które za dawnych lat służyły celom kulturalnym by w nich urządzić salę koncertową, ale ceny były zaporowe. Najbardziej realne - w ocenie prezydenta - jest powrót do rozmów z właścicielem dawnego "Kalosza" ( także znanego jako Megic) znajdującego się przy ul. Wybickiego o dzierżawie tego lokalu. - Już podejmowaliśmy taki dialog, ale przyszła pandemia i temat się rozmył... - przyznaje prezydent. - Teraz ponawiamy kontakt i będziemy dążyli do tego, aby pozyskać ten obiekt. Nie ma co też ukrywać, że będzie on wymagał sporego remontu, rewitalizacji która będzie pewnie kosztowała kilkaset tysięcy złotych.

Mimo tego, że trzeba będzie wyłożyć spore środki, to prezydent jest przekonany że to miejsce jest tego warte: - Ta sala będzie miała gigantyczny potencjał! Wypełni lukę pomiędzy teatrem a Akcentem. Jej lokalizacja jest także bardzo istotna: to centrum Starówki. Jeśli uda się dojść do porozumienia z właścicielem i wydzierżawić, zyskamy miejsce także sentymentalne dla wielu pokoleń grudziądzan... I dodaje: - Na chwilę obecną to chyba też najtańsze rozwiązanie.

Seniorzy i nie tylko chcą się bawić... Trzeba znaleźć dla nich miejsce do potańcówek

Jedna z uczestniczek spotkania natomiast sygnalizowała, że przydałoby się miejsce do potańcówek dla seniorów i młodszych... - Wróciłam do Grudziądz po wielu lat mieszkania w Warszawie. Wiadomo, że Warszawa to nie Grudziądz, ale myślę że warto przenosić fajne pomysły do naszego miasta i chciałabym zaapelować do władz miasta by powstało albo może wskazać miejsce do potańcówek dla nas, seniorów byśmy mogli w swoim gronie pobawić się. Nie chodzi mi o wiele sale balowe, ale takie mniejsze kameralne i by takie imprezy odbywały się cyklicznie - mówiła mieszkanka.

Pozostali uczestnicy spotkania wspomnieli gromnie, że "fajfy" dla młodszych i starszych odbywają się w "Lofcie" na Rynku. Przypomniano też, że niedawno właśnie taka potańcówka "na ostatki" dla seniorów odbyła się w Marinie. Prezydent zapewnił, że pochyli się nad tym pomysłem. Maciej Glamowski podkreślił, że w Grudziądzu powstaje nowa instytucja: Młyn Wiedzy i Energii. Przypomniał o ogromnym wkładzie finansowym miasta i środków zewnętrznych w rewitalizację spichlerzy, które służą właśnie celom kulturalnym, są miejscem działalności stowarzyszeń i poinformował o planach odnowienia kolejnych spichlerzy nr 43 i 45. Ponadto prezydent wyliczał działania miasta w zakresie kultury, m.in." stypendia artystyczne, nagrody dla zasłużonych w tym obszarze, dotacje miejskie na imprezy.

Kolejne spotkanie prezydenta Grudziądza z mieszkańcami będzie poświęcone zieleni miejskiej i zaplanowano je na 19 marca, a w temacie edukacji - 2 kwietnia. Odbywają się one w Marinie. Początek o godz. 18. Wstęp wolny.

Wideo Festiwal i Targi Gier Planszowych BookGame