Mieszkańcy Złotopola i Jastrzębia w gm. Lipno zabrali się za porządki!

Sołectwa Złotopole i Jastrzębie w gm. Lipno połączyły siły i zabrały się za porządki. W ten sposób uczciły Dzień Ziemi. Mieszkańcy wysprzątali przestrzenie wspólne, które są wizytówkami miejscowości. Wszelkie papierki, butelki i puszki zniknęły z przydrożnych rowów. Śmieci było sporo, ale zdecydowanie mniej niż w latach poprzednich. Najwidoczniej akcje ekologiczne zaczynają przynosić efekty. Na zakończenie było ognisko, które przygotowali druhowie strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Złotopolu.

Sołectwo Złotopole ma na swoim koncie wiele akcji, które mobilizują mieszkańców do działania i są okazją do wspólnego spędzania czasu. Niedawno było malowanie jajek i tradycyjny śmigus-dyngus. Jesienią wykopki, a jeszcze wcześniej młocka. Ciekawe, czym teraz zaskoczą nas mieszkańcy Złotopola? Może pora na młodszą tradycję, jaką stało się grillowanie. Prognozy pogody napawają optymizmem. Pomysłów mieszkańcom Złotopola na pewno nie zabraknie, bo mają chęci i zapał do pracy. Chętnie napiszemy o kolejnych przedsięwzięciach.