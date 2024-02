Mieszkanie komunalne dla zastępcy. Decyzja wójta Osielska budzi kontrowersje. Co z etyką i nadzorem? - pytają radni

- To nieetyczne. Mnie ta sprawa bulwersuje, podzielam niepokój mieszkańca – komentował sytuację Andrzej Matusewicz. Poparli go inni radni z komisji skarg, wniosków i petycji.- To nieetyczne. Mnie ta sprawa bulwersuje, podzielam niepokój mieszkańca – komentował sytuację Andrzej Matusewicz. Poparli go inni radni z komisji skarg, wniosków i petycji.