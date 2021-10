Mieszkaniec Grudziądza ukradł w gminie Płużnica w powiecie wąbrzeskim metalowe części maszyn, po czym je sprzedał. Został szybko namierzony

W sobotę, 16 października policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie otrzymali zgłoszenie, z którego wynikało, że na terenie gminy Płużnica doszło do kradzieży metalowych części maszyn rolniczych o wartości 1 tys. zł. Policjanci z Wydziału Kryminalnego wąbrzeskiej komendy w krótkim czasie ustalili, że skradzione elementy trafiły do skupu złomu w Grudziądzu i w tym skupie złomu ustalili personalia osoby, która je sprzedała. Sprzedającym, a zarazem złodziejem okazał się być 37-letni mieszkaniec Grudziądza, który chwilowo zamieszkiwał na terenie gminy Płużnica. Mężczyzna przyznał się do kradzieży, za co grozi mu do 5 lat więzienia. Skradzione przedmioty wróciły do właściciela z gminy Płużnica.

W ostatnich dniach, a dokładniej w czwartek, 14 października udało się także zatrzymać innego przestępcę. Jeden z funkcjonariuszy Ogniwa Patrolowo – Interwencyjnego wąbrzeskiej komendy, będąc w czasie wolnym od służby, na ulicy Partyzanta w Wąbrzeźnie zauważył mężczyznę, za którym według jego wiedzy wydany został nakaz doprowadzenia do zakładu karnego celem odbycia kary pozbawienia wolności za popełnione w przeszłości przestępstwa. Policjant natychmiast poinformował o tym oficera dyżurnego wąbrzeskiej komendy, a ten skierował do wskazanego miejsca patrol policji. Do czasu przyjazdu radiowozu funkcjonariusz Ogniwa Patrolowo – Interwencyjnego po wylegitymowaniu zatrzymał 32-letniego mieszkańca Wąbrzeźna.