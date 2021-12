Mieszkaniec powiat powiatu radziejowskiego nielegalnie łowił ryby na jeziorze Gopło [zdjęcia]

Informacja o tym, że w Połajewie na jeziorze Gopło grasuje kłusownik, wpłynęła do piotrkowskich policjantów w piątek 3 grudnia około godziny 18.00.

- Strażnicy Państwowej Straży Rybackiej w Kruszwicy, zauważyli na jeziorze mężczyznę, który płynąc kajakiem, nielegalnie łowił ryby za pomocą sieci. Podejrzany o kłusownictwo został zatrzymany - informuje asp. szt. Marcin Krasucki, oficer prasowy KPP Radziejów.

Policjanci z posterunku w Piotrkowie Kujawskim, podczas przeszukania miejsca zamieszkania zatrzymanego, zabezpieczyli akcesoria służące do kłusownictwa. Kajak oraz różnego rodzaju sieci o łącznej długości blisko 300 metrów, trafiły do policyjnego magazynu. Zatrzymany 66-letni mieszkaniec pow. radziejowskiego usłyszał zarzut nielegalnego połowu ryb przy użyciu sieci. Czyn ten zagrożony jest karą grzywny, ograniczenia wolności albo do 2 lat pozbawienia wolności.