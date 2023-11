Mieszkanka Gniewkowa dostała SMS-a: "Mamo, rozwalił mi się telefon, dajcie 3 tys. zł!" Uważaj, to oszustwo!

- Mam dzieci, ale od razu wiedziałam, że to jakaś ściema i to nie tylko dlatego, że we wiadomości były błędy interpunkcyjne, a moje dzieci piszą do mnie po polsku, jak powinno być poprawnie, to zwyczajnie, moje dzieci by do mnie zadzwoniły w takiej sytuacji. Jednak ktoś może się dać oszukać - ostrzega za pośrednictwem „Pomorskiej” pani Jadwiga, która - na szczęście - zlekceważyła tego SMS-a.