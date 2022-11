Miłka Raulin, polska himalaistka na rowerze świętuje 104. rocznicę odzyskania Niepodległości. Przejechała przez Żnin [zdjęcia]

Rajd Południe Północ to projekt z okazji 104. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. Pani Miłka swoją tegoroczną podróż rozpoczęła w Wiśle, a ma zamiar zakończyć ją w Ustce. Przedsięwzięcie składa się z 8 etapów. Każdego dnia rowerzyści przejeżdżają 104 kilometry. Trasa ta została wybrana tak, aby odwiedzić tereny całej Polski, które niegdyś należały do trzech zaborów.

- Rowerowy rajd Południe Północ to rowerowa lekcja historii, w której ideą jest przejechanie z gór, które pokochałam jako zdobywczyni Korony Ziemi, nad morze nad którym się urodziłam - powiedziała nam Miłka Raulin.

Po raz pierwszy cała Polskę z okazji Narodowego Święta Niepodległości przejechała w 2018 roku. Jechała sama, po sto kilometrów dziennie. Zauważyła wtedy, że ludzie na trasie ją witają i przyłączają się, spontanicznie pokonując choćby kilka kilometrów. Teraz jeździ z grupą osób (w sumie ze Żnina wyjechało sześciu kolarzy).