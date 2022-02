Miłość i Przeznaczenie. To wydarzy się po weekendzie. Mehdi wywraca stół nakryty do kolacji [13.02.2022 r.]

Serial "Miłość i przeznaczenie" to kolejna produkcja znad Bosforu, którą polscy widzowie mogą od niedawna oglądać od poniedziałku do piątku. Produkcja zastąpiła uwielbiany przez polskich widzów "Promyk nadziei". W Turcji powstały dwa sezony serialu, podczas których wyemitowano 43 odcinki. Nie wiadomo jeszcze, ile tych odcinków będzie w polskiej wersji. Jeden odcinek tureckiej produkcji "Miłość i przeznaczenie" ma długość ok. 45 minut.