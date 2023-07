Mini truck Fundacji Orlen zawitał do Lipna. Zainteresowanie było duże! Małgorzata Chojnicka

W ramach akcji promującej tegoroczną edycję programu grantowego "Moje miejsce na Ziemi” mini truck Fundacji Orlen zawitał do Lipna. Stanął obok lipnowskiego ratusza i kusił atrakcjami. Była fotobudka, quiz multimedialny, animatorzy z tatuażami brokatowymi oraz kolorowanki, Blender Bike, czyli koktajle owocowe wykręcone siłą własnych nóg. To się spodobało zwłaszcza dzieciom i ochoczo pedałowały, by wprawić w ruch blender. "Moje miejsce na Ziemi" to jeden z największych programów grantowych w Polsce. W tym roku po raz szósty Fundacja ORLEN wspiera lokalne inicjatywy z całej Polski w realizacji działań dla swoich lokalnych społeczności. Na wsparcie lokalnych inicjatyw Fundacja przeznaczy w tym roku aż 3 mln zł. O granty mogą ubiegać się stowarzyszenia, fundacje, szkoły, przedszkola, organizacje społeczne, domy kultury, a także koła gospodyń wiejskich.