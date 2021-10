Minister Schreiber o reformie podatków i Nowym Ładzie: Samorządy nie stracą, tylko zyskają

- Od tygodni słyszymy nieprawdziwe informacje dotyczące finansowania samorządu terytorialnego – mówił w piątek w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy rzecznik prasowy rządu Piotr Müller. - Teraz my, w poszczególnych miastach i województwach chcemy mówić, jak wygląda rzeczywisty program PiS, dotyczący finansowania samorządu terytorialnego.

Rzecznik rządu przypomniał, że porównując rok 2016 do 2020, dochody z PIT-u i CIT-u wzrosły o około 40 procent. W tym czasie samorządy zyskiwały dodatkowe pieniądze. Mimo że rząd stworzył dodatkowe programy, jak 500 plus, oraz obniżył podatek dochodowy, a także CIT dla przedsiębiorców, dochody w samorządzie terytorialnym rosły.

- Program Polski Ład radykalnie obniża podatki dla milionów obywateli – zapewniał Piotr Müller. - Dla 18 milionów obywateli ta reforma jest korzystna, dla 90 procent ten pakiet jest korzystny. Jedenaście miliardów złotych zostanie w kieszeniach obywateli, ale żeby Polska mogła rozwijać się w sposób równy i równomierny, przygotowaliśmy pakiet rozwiązań dla samorządu terytorialnego, by reformy pozostawiające pieniądze obywatelom nie wiązały się z negatywnymi skutkami dla samorządów.