Mistrz na czarnym torze, oddany partner i ojciec. W domu gościł prezydenta! Tak mieszka i żyje Bartosz Zmarzlik [zdjęcia]

Bartosz Zmarzlik już po raz trzeci w karierze został żużlowym indywidualnym mistrzem świata. Na torze jest odważny, ambitny, bardzo profesjonalny. Na co dzień to oddany partner Sandry i kochający ojciec małego Antka. Jak żyje i mieszka na co dzień?

