"Mistrzowie ortografii" rzucają wyzwanie czytającym. Najczęściej spotykane błędy językowe Polaków [8.05.2021] Agata Wodzień

"Jusz tszeci ras do was pisze" - wskazuje jeden z komentujących internautów. Czasem zasady ortograficzne nie znajdują odzwierciedlenia w pisowni, która jest stosowana przez posługujących się językiem polskim. Rzeczywiście nie należy do najłatwiejszych, co potwierdzają liczne rankingi. Co najczęściej sprawia nam trudności? Zapraszamy na przegląd błędów językowych.