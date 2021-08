Mistrzyni olimpijska Iga Baumgart–Witan przegrała zakład z fryzjerem. Ta fryzura będzie hitem jesieni?! [26.08.2021]

Aniołki Matusińskiego nie tylko są piekielnie szybkie, ale piękne i potrafią zadbać o swoje fizyczne atuty. Iga Baumgart-Witan uwielbia zwłaszcza wizyty w salonie fryzjerskim i na jedną z nich zabrała naszego fotoreportera.

- To był strasznie szalony sezon. Mnóstwo się działo, do tego walczyłam o zdrowie i możliwość startu na igrzyskach. Na szczęście przed wylotem do Tokio udało się znaleźć chwilę, by odwiedzić mojego ulubionego fryzjera Piotra Wargina z Bydgoszczy - wyznaje lekkoatletka BKS Bydgoszcz.

- Jak każda kobieta lubię zadbać o siebie i coś zmienić w wyglądzie. Przed wylotem do Japonii nie robiliśmy wielkiej rewolucji na głowie. Nowa fryzura dodała mi jednak pewności siebie i... szybkości - śmieje się mistrzyni olimpijska. - Ale wtedy też w salonie siedziała pani, którą Piotr ścinał na krótko i mówię głośno: może i kiedyś ja tak się odważę. A on na to: jak przywieziesz medal z Tokio, to będzie na krótko. I mieliśmy zakład.