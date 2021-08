Młocarstwo narodowe, czyli co warto sobie wbić do głowy po olimpiadzie

Jarosława Mahuczich, która zdobyła brązowy medal w skoku wzwyż została właśnie wezwana na dywanik do MON Ukrainy, żeby się wytłumaczyć dlaczego serdecznie pogratulowała swojej koleżance z Rosji. Jej przytulenie może wszak zostać wykorzystane przez wroga do „specjalnych akcji”. Żeby było ciekawiej, obie panie pracują na co dzień w służbach mundurowych. Cóż, niby XXI wiek, cywilizacja pizzy dostarczanej dronem i wirtualnego seksu, a zwyczaje plemienne twardo się trzymają.